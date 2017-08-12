Панченко и Бечирай - в атаке "Динамо" на матч с "Анжи"

Стали известны составы "Анжи" и московского "Динамо" на матч 6-го тура чемпионата России. В составе столичной команды в запасе остались защитник Тони Шуньич и форварда Вандерсон.

"Анжи": Солосин, Мусалов, Фибель, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Карасев, Данченко, Маркелов, Яковлев, Лескано.

Запасные: Будаков Шлеев, Полуяхтов, Багаев, Тетрашвили, Хадарцев, Гулиев, Липартия, Мамтов, Базелюк, Долгов.

"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Темников, Панченко, Ташаев, Соу, Луценко Бечирай.

Запасные: Нарубин, Лещук, Белоруков, Морозов, Шуньич, Калугин, Соснин, Сапета, Зотов, Катрич, Кузьмин, Вандерсон.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры