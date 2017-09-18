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15:32 | Футбол — РФПЛ

Панченко будет прооперирован в среду


Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко в среду перенесет операцию, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний игрок получил травму 15 сентября в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1). У него была диагностирована сочетанная травма коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки. Форвард выбыл на полгода.

В текущем сезоне Панченко провел 10 матчей за бело-голубых и забил четыре гола.

У Панченко повреждение крестообразных связок колена

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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