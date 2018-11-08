Памятный подарок для Карреры от "Фратрии". Фото

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" разместило в своем Твиттере фото бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянец получил памятный подарок.

- Grazie, Massimo! Подарили Массимо памятный подарок за чемпионство и все то хорошее, что он сделал для "Спартака", - говорится в сообщении, - До встречи, тренер! A tutti! Avanti! Massimo Carrera!

Напомним, итальянец был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3). Вместе с командой он ранее выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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