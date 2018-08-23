17:15 | Футбол — РПЛ

Палата по разрешению споров РФС приостановила производство по делу Ташаева

Александр ТАШАЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр ТАШАЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) на заседании в среду приостановила производству по делу полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, поскольку решение Арбитражного суда по иску ВФСО "Динамо" еще не вступило в силу. Об этом "СЭ" сообщил председатель Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов.

– Приостановили производству по делу, поскольку решение Арбитражного суда еще не вступило в силу, – сказал Березов.

Арбитражный суд Москвы 14 августа отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивное общества (ВФСО) "Динамо" (акционер футбольного клуба "Динамо"), требовавшего признать незаконным пункт об отступных в контракте Ташаева, который в июле подписал соглашение со "Спартаком".

Общество намерено подать апелляцию. На это есть 30 дней с момента вынесения решения. Если она не будет подана, решение суда вступит в силу.

В Палату по разрешению споров РФС ФК "Динамо" обратился 13 августа. Клуб требует дисквалифицировать игрока. (Илья АНДРЕЕВ)​

Ташаев пополнил клуб "Бубнова и Ковтуна" // 
Продинамить "букву". Ташаев, Кокорин, Соловьев и другие беглецы из "Динамо"

Опрос

Как закончится дерби "Спартак" - "Динамо" в 5-м туре РПЛ?
голосовать
К комментариям
2
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ