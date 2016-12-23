17:52 23 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Палата по разрешению споров РФС обязала "Рубин" выплатить задолженность Камболову

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В пятницу, 23 декабря, состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. На нем была рассмотрена претензия Руслана Камболова к "Рубину".

"Рубин" должен частично выплатить задолженность по трудовому договору Камболову. Также "Рубин" обязан произвести индексацию и перерасчет ежемесячного вознаграждения и дополнительной стимулирующей выплаты футболиста. Также клуб обязан выплатить проценты за задержку выплаты ежемесячного вознаграждения.

Пока все эти условия не будут выполнены, на "Рубин" наложен запрет на регистрацию новых игроков.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85644.html

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