Палата по разрешению споров РФС обязала "Рубин" выплатить задолженность Камболову

В пятницу, 23 декабря, состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. На нем была рассмотрена претензия Руслана Камболова к "Рубину".

"Рубин" должен частично выплатить задолженность по трудовому договору Камболову. Также "Рубин" обязан произвести индексацию и перерасчет ежемесячного вознаграждения и дополнительной стимулирующей выплаты футболиста. Также клуб обязан выплатить проценты за задержку выплаты ежемесячного вознаграждения.

Пока все эти условия не будут выполнены, на "Рубин" наложен запрет на регистрацию новых игроков.