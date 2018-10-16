Палата по разрешению споров РФС не знает, когда рассмотрит обращение "Краснодара" по Мамаеву

Руководство Палата РФС по разрешению споров еще не определилось с датой рассмотрения обращения "Краснодара" по поводу расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Футболист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", ему грозит до семи лет заключения. Сейчас хавбек находится в столичном СИЗО-2 "Бутырка", где пробудет до 8 декабря.

Мамаев принимал участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Дата проведения заседания по запросу "Краснодара" еще не выбрана, – сказал корреспонденту "СЭ" председатель Палаты Виктор Березов.

– Какие варианты рассматриваются?

– Мы ведем работу над решением вопроса, пока не могу комментировать это. (Иван Торопцев)

Развод, СИЗО и пьянство за рулем. Что не так с российскими футболистами?

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