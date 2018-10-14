Пак, избитый Кокориным и Мамаевым, в кафе ждал замминистра

Избитый футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновник Минпромторга Денис Пак в кафе ждал встречи с главной НАМИ Сергеем Гайсиным, а также одним из замминистра, сообщает Business FM. По информации источника, замминистра сильно опоздал на встречу и не принимал участия в драке.

"Пак назначил деловую встречу с двумя коллегами в кафе "Кофемания" на Никитской улице, чтобы обсудить один из рабочих моментов. Она должна была состояться в 9 утра. Пак пришел чуть раньше, а двое других, среди которых был замминистра, опоздали.

Когда компания стала "ржать" и упоминать корейского исполнителя песни Gangnam Style, чиновник даже не сразу понял, что выпады адресованы в его сторону. Он спросил: "Вы это, извините, мне?".

Пак попытался осадить пьяную компанию, потребовав, чтобы те вели себя прилично в общественном месте. В ответ ему сказали что-то типа: "Ты китаец, в Китай и вали, там замечания и делай".

После этого подошел Александр Кокорин и ударил чиновника стулом по голове, причинив ему сотрясение мозга. Второй потерпевший гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин подоспел, когда ссора была в самом разгаре, он пытался разнять участников конфликта, и в результате ему разбили губу и ушибли кисть. Третий же визави, которого ждал Пак, тот самый замминистра, сильно опоздал и приехал, когда потасовка уже закончилась. Он даже не фигурирует в деле как свидетель", - сообщил источник.