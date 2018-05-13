"Падший, недостойный человек". Жена Кержакова - о разрыве

Милана Кержакова в комментариях на своей странице в Инстаграме рассказала о расставании с мужем, бывшим нападающим сборной России Александром Кержаковым. В комментариях на странице в Инстаграме она написала: "Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы".
Милана Кержакова - дочь сенатора Вадима Тюльпанова и вторая официальная жена Кержакова. С первой - Марией Головой - он развелся в 2010 году, после чего встречался с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова.
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/BitpmHYBT-h/?taken-by=milana_kerzhakova
Edmundo.Baldivieso
Вполне себе современный. Падший? Это модно.
21:04
bvp
Тесть умер, жена стала не нужна.
20:40
Millwall82
Вот что не попадание в ЛЧ с людьми делает. А вообще...это же его вроде 3 жена?
20:34
spetrov
К чему все эти выносы на люди... Странные люди стали.
20:31
баламошка
"Это абсолютно падший, не достойный уважения человек".//////////////////Зенитовская школа. Хотя браконьер по сравнению с Деньгисовым цветочек аленькый)
20:13
S.U.B.A.
Бабло перестал зарабатывать и сразу ,,падшим''оказался!Найдёт себе другого не падшего!На время!
20:12
Mark Krass
)) Санта Барбара ))
20:05