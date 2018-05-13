"Падший, недостойный человек". Жена Кержакова - о разрыве

Милана Кержакова в комментариях на своей странице в Инстаграме рассказала о расставании с мужем, бывшим нападающим сборной России Александром Кержаковым. В комментариях на странице в Инстаграме она написала: "Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы".

Милана Кержакова - дочь сенатора Вадима Тюльпанова и вторая официальная жена Кержакова. С первой - Марией Головой - он развелся в 2010 году, после чего встречался с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова.