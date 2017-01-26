Пабло Фонтанелло: "Я против "Терека" всегда играл честно"

Покинувший в декабре минувшего года "Урал" защитник Пабло Фонтанелло заявил, что в матче 12-го тура чемпионата России против "Терека" (1:4) выкладывался на 100 процентов, сообщает matchtv.ru. Аргентинец подчеркнул, что сохранил хорошие отношения с экс-наставником "Урала" Вадимом Скрипченко, который после упомянутого матча покинул клуб и возглавил "Крылья Советов".

– Когда вы ушли из "Урала", Чисамба Лунгу откровенно рассказал о матче с "Тереком".

– Кроме сайта "Урала" я вообще ничего не открывал. Да мне и не интересно, что пишут остальные. Поэтому не знаю, о чем он рассказал.

– О том, что после матча ему было стыдно, а в конце первого тайма вы чуть не подрались – Чисамба кричал на Арапова, а вы сказали: "Полегче".

– Не совсем так. Я сказал: "Кричи не здесь, а в раздевалке". Потому что вокруг люди, перед тобой молодой парень, а нам еще играть целый матч. Чисамба ответил: "Знаю-знаю, я просто хотел сказать, был на эмоциях". Ну, если знаешь, значит, нужно закрыть рот и играть дальше. Я тоже эмоциональный парень. Но счет 1:1, впереди второй тайм – давайте поднажмем и возьмем три очка! В итоге "Терек" на кураже забил второй, и нам стало очень-очень тяжело.

– Лунгу говорил, что "увидел странные голы и специально попросил замену".

– Я следил за собой и могу сказать, что выкладывался на 100 процентов. Как и вся команда – просто не получалось. Не пропусти мы первый гол в концовке тайма, уверяю вас, все сложилось бы иначе. Мы вели 1:0, контролировали мяч, все было в порядке. Но Арапов ошибся – стало 1:1, и эмоции тут же поменялись. Пошли разговоры: "Как же так? Что ты сделал?" С таким настроением мы вышли на второй тайм, и "Терек" забил уже то ли через 5, то ли через 10 минут. Если Чисамба думал, что происходит что-то странное, то это его мнение. Честное слово, я играл на максимуме.

– После игры Чисамба час просидел в раздевалке. Что делали вы?

– Первые минуты я был очень зол и кричал: "Почему два разных тайма? В первом все хорошо, а во втором пропускаем три гола – что случилось? Как это произошло?" Но потом сказал, что начинается новая неделя и нужно собраться, чтобы исправиться в следующей игре.

– В прошлом сезоне вы сыграли с "Тереком" 3:3. Это тоже честный матч?

– Конечно. Мы вели 2:0, но потом назначили штрафной: кажется, Иванов сделал пас, "Терек" забил первый мяч. Во втором тайме они прибавили и вышли вперед – 3:2. Хорошо, что мы в концовке сравняли! Если бы это не сделали, все опять бы сказали, что "Урал" сдал игру. Я против "Терека" всегда играл честно.

– За три дня до матча с "Тереком" в 2015-м "Урал" покинул Виктор Гончаренко. Через два дня после 1:4 в этом сезоне ушел Виктор Скрипченко. Совпадение?

– Я думаю, это разные истории, которые никак не связаны друг с другом. Когда ушел Гончаренко, нам объявили, что тренером стал Вадим. В причинах я не разбирался. Со Скрипченко тоже получилось странно. После игры с "Тереком" он сказал, что все хорошо, впереди матч, пауза и две последние игры, а на следующий день объявил, что уходит.

– А еще через день возглавил "Крылья Советов", на что Григорий Иванов сказал, что больше не подаст ему руки.

– Не хочу судить, плохо он поступил или хорошо – но перед игрой с "Крыльями Советов" я подошел к нему, пожал руку и пожелал удачи. У меня с Вадимом хорошие отношения.