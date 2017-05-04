20:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ожидается, что 13 мая Лоськов сыграет за "Локо" против "Оренбурга"

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По информации "СЭ", вероятен вариант, при котором 43-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России. 13 мая "Локо" встретится с "Оренбургом", и это будет предпоследний домашний поединок команды в текущем чемпионате.

В этот день железнодорожники запланировали обширную праздничную программу, посвященную победе команды в финале Кубка России. Одной из составляющей праздника может стать выход Лоськова на поле – при этом произойдет это только по решению главного тренера команды Юрия Семина.

Лоськов может стать первым футболистом, принявшим участие в 20 чемпионатах России. Сейчас он делит лидерство по числу проведенных сезонов с Сергеем Семаком – по 19.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Kotletus

А Семин на какой позиции будет играть?

21:09

П_о_в_а_р

Костариканец! Всё. Пора Димку в фэнтези покупать. ----------------------------- +100500. Серия голевых обеспечена.

20:46

asc0002

Главное, с Зенитом его выпустите

20:42

Костариканец!

Всё. Пора Димку в фэнтези покупать.

20:33