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21:18 | Футбол — РФПЛ

Оздоев забил в свои ворота в матче "Ахмат" - "Рубин"

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Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев забил на 85-й минуте матча 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" в свои ворота. Исмаэл пытался протолкнуть мяч в ворота Сослана Джанаева, но голкипер свою команду спас, однако рикошетом от Оздоева мяч оказался в сетке.

Отметим, что Оздоев в прошлом сезоне выступал за "Ахмат" на правах аренды.

Трансляция матча "Ахмат" - "Рубин"

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kupservas

Сначала потерял в центре, потом догнал и забил!!! Красаучег. Где его только нашли??? КББ перестал разбираться в игроках...

21:25