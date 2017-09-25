Оздоев забил в свои ворота в матче "Ахмат" - "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев забил на 85-й минуте матча 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" в свои ворота. Исмаэл пытался протолкнуть мяч в ворота Сослана Джанаева, но голкипер свою команду спас, однако рикошетом от Оздоева мяч оказался в сетке.

Отметим, что Оздоев в прошлом сезоне выступал за "Ахмат" на правах аренды.