Оздоев забил в свои ворота в матче "Ахмат" - "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев забил на 85-й минуте матча 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" в свои ворота. Исмаэл пытался протолкнуть мяч в ворота Сослана Джанаева, но голкипер свою команду спас, однако рикошетом от Оздоева мяч оказался в сетке.
Отметим, что Оздоев в прошлом сезоне выступал за "Ахмат" на правах аренды.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #АхматРубин 1:0 85' Магомед Оздоев (автогол) @E27A pic.twitter.com/ERiLFkHSO6– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 сентября 2017 г.
Kupservas
Сначала потерял в центре, потом догнал и забил!!! Красаучег. Где его только нашли??? КББ перестал разбираться в игроках...
21:25