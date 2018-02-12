Оздоев вместе с "Рубином" вылетел на третий сбор в Марбелью

"Рубин" на своем официальном сайте сообщил, что команда вылетела в Испанию на третий учебно-тренировочный сбор. Казанцы будут готовиться ко второй части сезона в Марбелье.

Отметим, что в составе команды из столицы Татарстана на сбор отправился полузащитник Магомед Оздоев. По информации "СЭ", вопрос с переходом хавбека из "Рубина" в "Зенит" уже решен.

Полностью состав "Рубина" на третий сбор выглядит следующим образом:

вратари: Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин;

защитники: Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Сезар Навас, Виталий Устинов, Илья Шабанов, Владислав Микушин, Илья Агапов;

полузащитники: Магомед Оздоев, Гекдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Никита Голдобин;

нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун, Илья Гилязутдинов.



Отметим, что на сборе "Рубином" запланированы товарищеские матчи с норвежскими командами "Сарпсборг 08" (15 февраля), "Волеренга" (18 февраля), "Лиллестрем" (21 февраля) и "Русенборг" (25 февраля).

Сбор завершится 25 февраля.