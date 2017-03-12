18:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Оздоев - в "старте" "Терека" на матч с "Ростовом"

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Стал известен состав "Терека" на матч 19-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут на поле полузащитник Магомед Оздоев.

Полностью состав "Терека" выглядит следующим образом: Городов – Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Дьембер – Роши, Оздоев, Бериша – Балай. Запасные: Годзюр, Гудиев, Плиев, Родолфу, Лебеденко, Мирзов, Пирис, Мбенг, Садаев.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Ростов" – "Терек"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

А что матч уже закончился? Слово "посетили" до конца матча не значит ничего! Ребята! Где вас журналистики учили? В МГУ? Жаль! Я думал оотуда грамотные люди выходят. а получается неизвестно кто!

18:21

shpasic

наверняка обман от ВЦИОМ и был аншлаг, как обычно.

18:19

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