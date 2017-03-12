Оздоев - в "старте" "Терека" на матч с "Ростовом"

Стал известен состав "Терека" на матч 19-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут на поле полузащитник Магомед Оздоев.

Полностью состав "Терека" выглядит следующим образом: Городов – Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Дьембер – Роши, Оздоев, Бериша – Балай. Запасные: Годзюр, Гудиев, Плиев, Родолфу, Лебеденко, Мирзов, Пирис, Мбенг, Садаев.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Ростов" – "Терек"