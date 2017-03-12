Оздоев - в "старте" "Терека" на матч с "Ростовом"

Стал известен состав "Терека" на матч 19-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут на поле полузащитник Магомед Оздоев.
Полностью состав "Терека" выглядит следующим образом: Городов – Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Дьембер – Роши, Оздоев, Бериша – Балай. Запасные: Годзюр, Гудиев, Плиев, Родолфу, Лебеденко, Мирзов, Пирис, Мбенг, Садаев.
Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Трансляция матча "Ростов" – "Терек"
marksan
А что матч уже закончился? Слово "посетили" до конца матча не значит ничего! Ребята! Где вас журналистики учили? В МГУ? Жаль! Я думал оотуда грамотные люди выходят. а получается неизвестно кто!
18:21
shpasic
наверняка обман от ВЦИОМ и был аншлаг, как обычно.
18:19