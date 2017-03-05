Оздоев - в составе "Терека" на матч с "Уфой"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов огласил стартовый состав команды на игру 18-го тура чемпионата России против "Уфы". С первых минут на поле появится полузащитник Магомед Оздоев, зимой арендованный грозненцами у "Рубина".

Отметим, что наставник "Уфы" Сергей Семак с первых минут выпустит на поле вратаря Александра Беленова, который во время зимнего трансферного окна перешел в команду из "Анжи".

Составы команд:

"Терек": Городов, Мохаммади, Анхель, Семенов, Уциев, Кузяев, Пирис, Оздоев, Роши, Бериша, Балай.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Игбун.

Трансляция матча "Терек" - "Уфа"