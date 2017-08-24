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14:51 | Футбол — РФПЛ

Оздоев - про неудачи "Спартака", лидерство "Зенита" и игру Кокорина


Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев в интервью "Р-Спорт" отметил, что его не удивляет неудачный старт "Спартака" в чемпионате России. По его словам, "Зенит" не показывает игру лидера.

- Виталий Мутко сказал, что кроме неудачного старта "Спартака", в первых турах чемпионата России его ничего не удивило. Что удивило вас?

- Ничего удивительного пока нет. Чемпионат только начался, и какие предположения были перед ним, так все и идет.

- И шесть голов Александра Кокорина тоже?

- Я всегда говорил, что Кокорин – хороший футболист, мастер своего дела в футболе. 

- Какое впечатление оставил лидер чемпионата "Зенит", с которым вы играли в начале сезона?

- Не сказал бы, что на данном этапе у "Зенита" игра лидера. Но обстоятельства сложились так, что тогда в Санкт-Петербурге выиграли они, а не мы. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20170824/1124705986.html

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