Оздоев пожелал удачи Портнягину в "Локомотиве"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев пожелал нападающему Игорю Портнягину удачи в "Локомотиве". Вчера Портнягин стал игроком "Локомотива". Россиянин принадлежал "Рубину" с 2008 года. За это время Портнягин успел поиграть в аренде в "Спартаке-Нальчике", "Томи" и "Крыльях Советов".

"Портной, друг мой, желаю тебе удачи и чтобы твоя карьера шла только вверх", – написал Оздоев, который ранее выступал за "Локомотив", в своем твиттере.