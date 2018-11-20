Оздоев может покинуть "Зенит" зимой

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев может покинуть питерский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает "Газета.ru". Клубы из Турции, Бельгии и Голландии интересуются 26-летнем футболистом.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не рассчитывает на Оздоева. Питерцы готовы продать игрока.

Сообщается, что иностранные команды готовы рассмотреть вариант с арендой 26-летнего хавбека.

В текущем сезоне Оздоев сыграл в семи матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.