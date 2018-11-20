Оздоев может покинуть "Зенит" зимой

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев может покинуть питерский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает "Газета.ru". Клубы из Турции, Бельгии и Голландии интересуются 26-летнем футболистом.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не рассчитывает на Оздоева. Питерцы готовы продать игрока.
Сообщается, что иностранные команды готовы рассмотреть вариант с арендой 26-летнего хавбека.
В текущем сезоне Оздоев сыграл в семи матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация
https://www.gazeta.ru/sport/news/2018/11/20/n_12310177.shtml
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