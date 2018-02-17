15:19 | Футбол — РФПЛ

Оздоев и Набиуллин провели первую тренировку в "Зените"

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"Зенит" в Твиттере сообщил, что новички команды - полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин - провели первую тренировку. Сине-бело-голубые занимались в Центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести в Риме. Напомним, оба игрока перешли в клуб из Петербурга из "Рубина", подписав контракты на 4,5 года.

Накануне футболисты определились с игровыми номерами. Оздоев будет выступать за сине-бело-голубых под 27-м номером, а Набиуллин - под 15-м.

Оздоев и Набиуллин в "Зените". Как это будет

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foreverCSKAforever

Даже на уровне слухов суммы перестали называть при переходе российских футболистов в зеню. Видимо в условиях не ладов давнишнего "флагмана" с фин. фэйр-плей и грядущем ужесточении лимита на легов после провала на ЧМ, любой трансфер футболиста внутри страны в Питер будет считаться "возвращением своих воспитанников".

15:56

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