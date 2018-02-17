Оздоев и Набиуллин присоединились к "Зениту" на сборе в Риме

"Зенит" в Твиттере сообщил, что на сбор команды в Риме прибыли новички - полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин. Оба игрока перешли в клуб из Петербурга из "Рубина", подписав контракты на 4,5 года.

Накануне футболисты определились с игровыми номерами. Оздоев будет выступать за сине-бело-голубых под 27-м номером, а Набиуллин - под 15-м.

Оздоев и Набиуллин в "Зените". Как это будет