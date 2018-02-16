Оздоев будет играть за "Зенит" под 27-м номером, Набиуллин - под 15-м

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что новички команды защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев определились с игровыми номерами. Оборонец будет выступать за питерцев под 15-м номером, а хавбек - под 27-м.
Напомним, оба игрока перешли в "Зенит" из "Рубина" 15 февраля. Соглашения с обоими футболистами рассчитаны до конца сезона-2021/22.
Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин выбрали игровые номера 👕– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 февраля 2018 г.
Немного истории: https://t.co/yJRi6Jl6vM pic.twitter.com/9g8LILEHja
Нефилим
Зенит - клуб пылесос
20:58
MMT
Я перестал понимать манагеров Зенита окончательно. Все берут игроков на просмотр забесплатно. И только бомжи за это отваливают кучу денег. Ну понятна еще была афера с "бесплатным" переходом свободными агентами Полоза и Ерохина. Там хоть откаты реально вернуть потом на продаже. Но зачем им эти двое? Похоже надо вводить налог на бомжей: купил Зенит игрока у клуба РФПЛ - заплатил 2 миллиона евро, перешел в него кто-то из РФПЛ свободным агентом - заплатил 5 миллионов евро, купил игрока за границей - заплатил 10. Так глядишь - газпрём начнет только на зеньку горбатиться и дурь как рукой снимет.
18:48
ЗЗ+
Оборонец будет сидеть на лавке питерцев под 15-м номером, а хавбек - под 27-м.
17:10
Гелендваген Бердыева
Сегодня 25 лет Газпрому, попали прямо с корабля на балл!!!
16:45