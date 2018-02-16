15:58 | Футбол — РФПЛ

Оздоев будет играть за "Зенит" под 27-м номером, Набиуллин - под 15-м

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"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что новички команды защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев определились с игровыми номерами. Оборонец будет выступать за питерцев под 15-м номером, а хавбек - под 27-м.

Напомним, оба игрока перешли в "Зенит" из "Рубина" 15 февраля. Соглашения с обоими футболистами рассчитаны до конца сезона-2021/22. 

Оздоев и Набиуллин в "Зените". Как это будет

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Нефилим

Зенит - клуб пылесос

20:58

MMT

Я перестал понимать манагеров Зенита окончательно. Все берут игроков на просмотр забесплатно. И только бомжи за это отваливают кучу денег. Ну понятна еще была афера с "бесплатным" переходом свободными агентами Полоза и Ерохина. Там хоть откаты реально вернуть потом на продаже. Но зачем им эти двое? Похоже надо вводить налог на бомжей: купил Зенит игрока у клуба РФПЛ - заплатил 2 миллиона евро, перешел в него кто-то из РФПЛ свободным агентом - заплатил 5 миллионов евро, купил игрока за границей - заплатил 10. Так глядишь - газпрём начнет только на зеньку горбатиться и дурь как рукой снимет.

18:48

ЗЗ+

Оборонец будет сидеть на лавке питерцев под 15-м номером, а хавбек - под 27-м.

17:10

Гелендваген Бердыева

Сегодня 25 лет Газпрому, попали прямо с корабля на балл!!!

16:45

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