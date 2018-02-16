Оздоев будет играть за "Зенит" под 27-м номером, Набиуллин - под 15-м

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что новички команды защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев определились с игровыми номерами. Оборонец будет выступать за питерцев под 15-м номером, а хавбек - под 27-м.

Напомним, оба игрока перешли в "Зенит" из "Рубина" 15 февраля. Соглашения с обоими футболистами рассчитаны до конца сезона-2021/22.

Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин выбрали игровые номера 👕



Немного истории: https://t.co/yJRi6Jl6vM pic.twitter.com/9g8LILEHja – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 февраля 2018 г.

Оздоев и Набиуллин в "Зените". Как это будет