Ойеволе сменит "Оренбург" на "Урал"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов сообщил, что в ближайшее время в команду перейдет защитник "Оренбурга" Адессойе Ойеволе. Россиянин уже выступал за "Урал" в период с 2011 по 2014 год.

– Завтра мы в Екатеринбурге начинаем тренировочный сбор, – цитирует "Р-Спорт" Тарханова. – Информация о том, что к нам возвращается Ойеволе, соответствует действительности – с ним будет подписан контракт.

Отметим, что 34-летний Ойеволе в прошедшем сезоне сыграл за "Оренбург" 29 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 2 мяча.