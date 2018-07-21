11:50 | Футбол — РФПЛ

Овечкин назвал Дзюбу львом, а Глушакова – лучшим футболистом России


Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "oSporte TV" сыграл в ассоциации. Нападающему были показаны фотографии известных спортсменов, которых он должен был охарактеризовать одним или несколькими словами.

Так, форварда "Зенита" Артема Дзюбу Овечкин назвал львом, а капитана "Спартака" Дениса Глушакова – лучшим футболистом России.

По версии капитана "Вашингтона" Валерий Харламов – легенда, Евгений Малкин – отличный парень, Евгений Кузнецов – его центрфорвад, Илья Ковальчук – красавчик, Криштиану Роналду – звезда, а Лионель Месси – бог футбола.

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https://www.youtube.com/watch?v=N1dLjloZGc0https://www.youtube.com/watch?v=N1dLjloZGc0

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