Овечкин назвал Дзюбу львом, а Глушакова – лучшим футболистом России

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "oSporte TV" сыграл в ассоциации. Нападающему были показаны фотографии известных спортсменов, которых он должен был охарактеризовать одним или несколькими словами.
Так, форварда "Зенита" Артема Дзюбу Овечкин назвал львом, а капитана "Спартака" Дениса Глушакова – лучшим футболистом России.
По версии капитана "Вашингтона" Валерий Харламов – легенда, Евгений Малкин – отличный парень, Евгений Кузнецов – его центрфорвад, Илья Ковальчук – красавчик, Криштиану Роналду – звезда, а Лионель Месси – бог футбола.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=N1dLjloZGc0https://www.youtube.com/watch?v=N1dLjloZGc0
- Артем Дзюба
- Денис Глушаков
- Илья Ковальчук
- Александр Овечкин
- Зенит СПб
- Валерий Харламов
- Спартак (футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Евгений Кузнецов (хоккей)