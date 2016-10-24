Овчинников благодарен фанатам ЦСКА за поддержку в матче с "Локомотивом"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников благодарен болельщикам армейцев за поддержку в матче 11-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (0:1). На воскресной игре фанаты красно-синих вывесили два баннера с оскорблениями в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Это уже не первый случай, когда фанаты таким образом высказывают претензии к наставнику.

– Честно, я не видел тех баннеров, о которых многие говорят, – цитирует ТАСС Овчинникова. – Я видел лишь полотна со словами поддержки. И я очень благодарен болельщикам за ту мощную поддержку, которую они оказывали на протяжении всего матча.

Сегодня одна из фанатских группировок ЦСКА опубликовала заявление, в котором объясняется, почему оскорбительные баннеры появляются на трибунах. В нем говорится, что у болельщиков накопились вопросы как по игре команды, так и насчет поведения самого тренера. Фанаты сетуют на то, что между специалистом и болельщиками прекратился диалог. В частности, Слуцкий отказал фанатам во встрече во время паузы на игры сборных в октябре.

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