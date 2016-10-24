17:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Овчинников благодарен фанатам ЦСКА за поддержку в матче с "Локомотивом"

0
0
0
 
Леонид СЛУЦКИЙ."Нам такой футбол не нужен". Все кризисы Слуцкого в ЦСКА

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников благодарен болельщикам армейцев за поддержку в матче 11-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (0:1). На воскресной игре фанаты красно-синих вывесили два баннера с оскорблениями в адрес главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Это уже не первый случай, когда фанаты таким образом высказывают претензии к наставнику.

– Честно, я не видел тех баннеров, о которых многие говорят, – цитирует ТАСС Овчинникова. – Я видел лишь полотна со словами поддержки. И я очень благодарен болельщикам за ту мощную поддержку, которую они оказывали на протяжении всего матча.

Сегодня одна из фанатских группировок ЦСКА опубликовала заявление, в котором объясняется, почему оскорбительные баннеры появляются на трибунах. В нем говорится, что у болельщиков накопились вопросы как по игре команды, так и насчет поведения самого тренера. Фанаты сетуют на то, что между специалистом и болельщиками прекратился диалог. В частности, Слуцкий отказал фанатам во встрече во время паузы на игры сборных в октябре.

КДК РФС вновь может наказать ЦСКА за баннеры в адрес Слуцкого //
Михаил Боярский: "Баннеры в адрес Слуцкого? У нас очень много Шариковых на трибунах"

Опрос

В чем причина неудач ЦСКА этой осенью?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3729941

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ