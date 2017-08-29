Отступные в контракте Зе Луиша со "Спартаком" - 30 миллионов евро

12 июля "Спартак" объявил о продлении контракта с нападающим Зе Луишем до 2021 года. Согласно "Известиям", руководство красно-белых включило в соглашение с футболистом пункт с фиксированной суммой отступных в размере 30 миллионов евро. Кроме того, зарплата футболиста была увеличена вдвое.

– Африканец полностью выполняет требования главного тренера команды Массимо Карреры, выкладывается на тренировках и в официальных матчах, – отмечает источник. – В команде замечают его прогресс и большой потенциал. При этом "Спартаку" не хочется терять форварда, интерес к которому после чемпионского сезона серьезно вырос в Европе, поэтому было принято решение прописать в его новом контракте серьезные отступные. Сумма в 30 миллионов евро по карману далеко не каждому клубу. В случае если покупатель все-таки найдется, красно-белые смогут неплохо заработать на этом трансфере.

Зе Луиш перешел в стан красно-белых летом 2015 года. Всего он провел 56 игр за клуб и забил 16 голов. В минувшем сезоне он сыграл в 24 матчах в клубных турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.