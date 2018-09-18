18:18 | Футбол — РПЛ

Отстранение от тренировок? Вот что написал сам Глушаков

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал информацию о своем отстранении от тренировок, сообщает "РИА Новости".

– Это цирк. Цирк, – написал Глушаков в ответ на просьбу прояснить ситуацию с отстранением от тренировок и предстоящего матча Лиги Европы с "Рапидом".

В понедельник известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал стихотворение с критикой в адрес главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил запись как понравившуюся. Глушаков поставил "лайк" к записи, где было перепечатано стихотворение Назарова. Позже полузащитник убрал лайк – видимо, прочитав произведение актера, а во вторник опубликовал заявление.

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https://rsport.ria.ru/football/20180918/1142072816.html​

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