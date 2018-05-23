18:40 | Футбол — РФПЛ

Отменять матчи из-за плохой погоды могут во всех лигах российского футбола

Матч теперь пройдет не в любую погоду - официально. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Матч теперь пройдет не в любую погоду - официально. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Отмена матчей по погодным условиям может быть предусмотрена во всех лигах российского футбола. Об этом "СЭ" рассказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Вчера стало известно о том, что в регламент первенства ФНЛ внесены изменения. В частности, решено, что "в случае, если температура окружающего воздуха за один час до начала матча ниже минус 20 или выше плюс 40 градусов Цельсия, матч не проводится, а переносится на другой срок (день, время, место)".

– Стоит ли ждать похожих изменений в регламентах РФПЛ и ПФЛ? – вопрос Куликову.

– Изменения в регламенте по поводу проведения или отмены матчей из-за погодных условий могут появиться во всех лигах, не только в ФНЛ. Есть рекомендации медицинского комитета РФС и рекомендации УЕФА, связанные с высокими или низкими температурами воздуха. К тому же, параллельно идущие соревнования не должны входить в противоречия друг между другом. Не может же быть так, что в ФНЛ при определенной погоде матчи не будут проводиться, а в ПФЛ – будут. Не стоит забывать, что есть Кубок России, в котором клубы из разных лиг играют между собой, условия должны быть одинаковыми для всех. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!