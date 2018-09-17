Отман Эль-Кабир: "Урал" может победить любую команду в РПЛ"

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир в интервью "Известиям" отметил, что команде на старте сезона не хватало реализации моментов. Клуб из Екатеринбурга набрал 4 очка в шести матчах. В понедельник "шмели" встретятся с "Ростовом".

– В последнем матче перед перерывом вы проиграли столичному ЦСКА 0:4. Почему игра сложилась для "Урала" столь неудачно?

– Проигрывать с таким счетом, конечно, очень неприятно. Но я не могу сказать, что мы сыграли настолько плохо. "Урал" имел много хороших шансов для взятия ворот ЦСКА. При счете 0:2 мы не реализовали пенальти. Если бы в том моменте нам удалось забить, то, скорее всего, мы бы сумели вернуться в игру и исход встречи мог сложиться иначе. Однако мы не забили, и это тоже начинало давить на нас.

– Почему в этом сезоне не удается показывать столь уверенную игру, как в прошлом?

– Мы просто плохо реализовываем свои моменты, при этом в каждом из шести прошедших туров у нас хватало шансов. Во многих играх на старте сезона нам удается доминировать на поле, но не получается забить. Это было во встрече с "Анжи" в стартовом туре. Также мы пропустили очень обидный мяч в самой концовке игры с "Краснодаром". Но это футбол, пока не забиваешь, ты не можешь набирать много очков. Нам нужно работать над реализацией и подниматься вверх по турнирной таблице.

– Пошла ли на пользу "Уралу" пауза на матчи национальных команд?

– Да, мы ушли на паузу не в самом лучшем настроении после разгрома от ЦСКА. Но это неплохое время, чтобы привести себя в порядок, хорошо поработать и подготовиться к возобновлению сезона. Впереди еще много игр, и у нас есть время, чтобы всё исправить.

– Какие у вас ожидания от грядущей игры с "Ростовом"?

– Я не особо следил за игрой "Ростова", но знаю, что они – одни из лидеров чемпионата России на данный момент. Несмотря на это, нам обязательно нужно их обыгрывать. И вообще я считаю, что мы можем победить любую команду в лиге. Говорю так не потому, что выступаю за "Урал". Нам просто нужно реализовывать свои моменты, тогда всё будет получаться.