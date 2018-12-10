13:00 | Футбол — РПЛ

"Откуда у Фарфана было шесть кило лишнего веса?" Геркус зарубился с Рабинером

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус в Твиттере резко отреагировал на статью обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера. Он поставил под сомнение информацию обозревателя о том, что у Джефферсона Фарфана было шесть килограммов лишнего веса перед стартом сезона.

Геркус: - "У разобранного футболиста было шесть кило лишнего веса"??? Откуда это вранье, расскажите, Игорь? Кто так вас обманул?

 

Рабинер: - Знаю об этом из четырех источников. Подтверждает ихинформацию в своей книге и Юрий Семин: "Во время сбора в Марбелье на завтраке застал незнакомого пузатого мужичка... Фарфан приехал к нам в разобранном состоянии... на футболиста похож не был - сильно прибавил в весе".

 

Геркус: - Джефферсон Фарфан. 27 января 2017. Медосмотр в Мюнхене за день до подписания контракта с "Локомотивом". "Источникам" - диетологам привет.

 

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