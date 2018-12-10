"Откуда у Фарфана было шесть кило лишнего веса?" Геркус зарубился с Рабинером

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в Твиттере резко отреагировал на статью обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера. Он поставил под сомнение информацию обозревателя о том, что у Джефферсона Фарфана было шесть килограммов лишнего веса перед стартом сезона.

Геркус: - "У разобранного футболиста было шесть кило лишнего веса"??? Откуда это вранье, расскажите, Игорь? Кто так вас обманул?

"у разобранного футболиста было шесть кило лишнего веса"??? Откуда это враньё, расскажите, Игорь? Кто так вас обманул? – Илья Геркус (@ilgerkus) 9 декабря 2018 г.

Рабинер: - Знаю об этом из четырех источников. Подтверждает ихинформацию в своей книге и Юрий Семин: "Во время сбора в Марбелье на завтраке застал незнакомого пузатого мужичка... Фарфан приехал к нам в разобранном состоянии... на футболиста похож не был - сильно прибавил в весе".

Знаю об этом из четырёх источников. Подтверждает их информацию в своей книге и Юрий Семин: "Во время сбора в Марбелье на завтраке застал незнакомого пузатого мужичка... Фарфан приехал к нам в разобранном состоянии... на футболиста похож не был - сильно прибавил в весе". – Igor Rabiner (@IgorRabiner) 9 декабря 2018 г.

Геркус: - Джефферсон Фарфан. 27 января 2017. Медосмотр в Мюнхене за день до подписания контракта с "Локомотивом". "Источникам" - диетологам привет.

Джефферсон Фарфан. 27 января 2017. Медосмотр в Мюнхене за день до подписания контракта с "Локомотивом". "Источникам"-диетологам привет. pic.twitter.com/FNyMaLqgn9 – Илья Геркус (@ilgerkus) 10 декабря 2018 г.

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