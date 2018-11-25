Откуда перелом у Еременко? Отвечает Михаил Вартапетов

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал информацию о травме хавбека клуба Романа Еременко. В беседе с болельщиками главный тренер Олег Кононов сказал, что у финского футболиста перелом.

– Чтобы не было недопонимания, уточню, – цитирует официальный сайт "Спартака" Вартапетова. – У Романа не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. На восстановление у него уйдет около двух недель.

Еременко перешел в столичный клуб этим летом и на данный момент во всех турнирах провел 7 матчей, отметившись одной голевой передачей.