23:49 25 ноября | Футбол — РПЛ

Откуда перелом у Еременко? Отвечает Михаил Вартапетов

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Руководитель медицинского департамента "Спартака"  Михаил Вартапетов прокомментировал информацию о травме хавбека клуба Романа Еременко. В беседе с болельщиками главный тренер Олег Кононов сказал, что у финского футболиста перелом.

– Чтобы не было недопонимания, уточню, – цитирует официальный сайт "Спартака" Вартапетова. – У Романа не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. На восстановление у него уйдет около двух недель.

Еременко перешел в столичный клуб этим летом и на данный момент во всех турнирах провел 7 матчей, отметившись одной голевой передачей.

Спартак - Крылья Советов

 

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-11-25-o_travme_romana_yermenko/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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