21:51 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Открытие Арена" - самый удобный гостевой стадион для "Уфы"

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0
0
5

За время выступления в премьер-лиге "Уфа" провела более одного гостевого матча (не считая перенесенных на арены в Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске) на десяти стадионах. И увереннее себя уфимцы чувствовали в гостях у "Спартака". В трех встречах было одержано две победы (2:1 и 1:0) и добыта одна ничья (2:2). Наименее удачно уфимцы выступают на "Арене Химки" - четыре поражения в четырех матчах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Стадионы, на которых "Уфа" провела более двух гостевых матчей

Стадион

Город

Соперник

И

В

Н

П

М

О

% очков

Открытие Арена

Москва

Спартак

3

2

1

0

5-3

7

58,33

Звезда

Пермь

Амкар

2

1

0

1

1-1

3

50,00

Локомотив

Москва

Локомотив

3

1

1

1

1-2

4

44,44

Кубань

Кубань

Краснодар

4

Краснодар,

 

 

1

1

2

3-7

4

33,33

Петровский

 

Санкт-Петербург

 

Зенит

2

0

1

1

1-2

1

16,67

Олимп-2

 

Ростов-на-Дону

 

Ростов

2

0

1

1

1-3

1

16,67

Ахмат-Арена

Грозный

Терек

2

0

1

1

2-5

1

16,67

СКБ-Банк Арена

Екатеринбург

Урал

2

0

0

2

0-3

0

0,00

Металлург

Самара

Кр.Советов

3

0

0

3

0-3

0

0,00

Арена Химки

 

Химки

 

Динамо, ЦСКА

 

4

 

0

 

0

 

4

 

1-12

 

0

0,00

 

0
0
0
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КОММЕНТАРИИ (5)
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atl4nt

Да для всех Открывашка - самое удобное место для издевательства над униженными, обиженными и оскорбленными

22:40 25 сентября

alx36

7 очков из 9 - это 77,78%, но никак не 58,33%.

22:35 25 сентября

Курт Лямке

Не даром зовется сей стадион Чпок-ареной....

22:19 25 сентября

баламошка

Пусть молятся на наш стадион и болеют за Спартак тогда.

22:10 25 сентября

карельский свинопас

главное,чтобы мягко вошло...

22:04 25 сентября

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