"Открытие Арена" - самый удобный гостевой стадион для "Уфы"

За время выступления в премьер-лиге "Уфа" провела более одного гостевого матча (не считая перенесенных на арены в Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске) на десяти стадионах. И увереннее себя уфимцы чувствовали в гостях у "Спартака". В трех встречах было одержано две победы (2:1 и 1:0) и добыта одна ничья (2:2). Наименее удачно уфимцы выступают на "Арене Химки" - четыре поражения в четырех матчах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Стадионы, на которых "Уфа" провела более двух гостевых матчей