"Открытие Арена" - самый удобный гостевой стадион для "Уфы"

За время выступления в премьер-лиге "Уфа" провела более одного гостевого матча (не считая перенесенных на арены в Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске) на десяти стадионах. И увереннее себя уфимцы чувствовали в гостях у "Спартака". В трех встречах было одержано две победы (2:1 и 1:0) и добыта одна ничья (2:2). Наименее удачно уфимцы выступают на "Арене Химки" - четыре поражения в четырех матчах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Стадионы, на которых "Уфа" провела более двух гостевых матчей
|
Стадион
|
Город
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Открытие Арена
|
Москва
|
Спартак
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5-3
|
7
|
58,33
|
Звезда
|
Пермь
|
Амкар
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-1
|
3
|
50,00
|
Локомотив
|
Москва
|
Локомотив
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1-2
|
4
|
44,44
|
Кубань
Кубань
|
Краснодар
4
|
Краснодар,
|
|
1
|
1
|
2
|
3-7
|
4
|
33,33
|
Петровский
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
|
16,67
|
Олимп-2
|
Ростов-на-Дону
|
Ростов
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-3
|
1
|
16,67
|
Ахмат-Арена
|
Грозный
|
Терек
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-5
|
1
|
16,67
|
СКБ-Банк Арена
|
Екатеринбург
|
Урал
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-3
|
0
|
0,00
|
Металлург
|
Самара
|
Кр.Советов
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-3
|
0
|
0,00
|
Арена Химки
|
Химки
|
Динамо, ЦСКА
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-12
|
0
|
0,00
atl4nt
Да для всех Открывашка - самое удобное место для издевательства над униженными, обиженными и оскорбленными
22:40 25 сентября
alx36
7 очков из 9 - это 77,78%, но никак не 58,33%.
22:35 25 сентября
Курт Лямке
Не даром зовется сей стадион Чпок-ареной....
22:19 25 сентября
баламошка
Пусть молятся на наш стадион и болеют за Спартак тогда.
22:10 25 сентября
карельский свинопас
главное,чтобы мягко вошло...
22:04 25 сентября