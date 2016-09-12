"Открытие Арена" названа лучшей спортивной площадкой-2016

Стадион "Спартака" "Открытие Арена" выиграл премию Live Venues в номинации "Лучшая площадка для проведения спортивных мероприятий", сообщает официальный сайт премии. В голосовании он набрал 142 очка, опередив гольф-клуб "Сити Гольф" (129), TESLA 4000 (125), картинг-клуб Arena Play (115) и Lawson Bar (106).

"Открытие Арена" также попала еще в пять номинаций. В категории "Лучшая концертная площадка" всего два голоса уступила Московскому международному дому музыки (148 против 150). В категории "Лучшая площадка для автомобильных презентаций" стадиону "Спартака" также не хватило двух голосов до победы - Space Moscow набрала 141 балл, Lotte Hotel Moscow - 140, "Открытие Арена" - 139.

Напомним, что "Открытие Арена" примет четыре матча группового турнира и одну игру 1/8 финала ЧМ-2018, а также поединки Кубка конфедераций-2017.