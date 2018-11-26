Отказ Аленичева от медосвидетельствования будет рассмотрен 26 декабря

Назначена дата слушаний по делу за "невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" со стороны главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева. Суд состоится 26 декабря 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт мировой юстиции.

46-летний Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД Красноярска по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения. Сам тренер заявил "СЭ", что пил только безалкогольное пиво, а случившееся назвал подстроенным спектаклем.

- Пока мне неизвестно об этом. Команда получила два дня выходных после победы над московским "Динамо" Дмитрий Анатольевич находится в Москве, - приводит ТАСС слова пресс-атташе "Енисея" Станислава Меркиса.