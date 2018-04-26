Отец Педро Роши заказал статую сына из бронзы

Отец нападающего "Спартака" Педро Роши заказал бронзовую статую сына в полный рост, сообщает Globo. Игрок изображен в форме "Гремиу" с 32-м номером на спине. Скульптруа весит 200 килограммов.
Роша выступал за "Гремиу" с 2014 по 2017 год, после чего переехал в Россию. За комнду он провел 127 матчей, в которых забил 32 мяча. В "Спартаке" бразилец 11 раз выходил на поле и забил 1 мяч.
приморец1988
опять вместо смайлов вопросы...
07:27
приморец1988
монументальный игрок???
07:26
True Timati
Давно пора! Заслужил! Золотым мячом обделяют, так хоть статую получит лучший игрок 21 века!
07:25
shpasic
видимо, судя по инсайдам, футболисты Спартака на тренировках с этой статуей на плечах приседают.
07:23
vasil3nkoan
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://catcut.net/zdlf
07:04
баламошка
Леониду надо заказать золотую статую Педроши)
07:00
Efendi
статую нужно сделать тому кто его купил
06:53