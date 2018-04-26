06:34 | Футбол — РФПЛ

Отец Педро Роши заказал статую сына из бронзы

Статуя Педро РОШИ. Фото Globo Esporte Статуя Педро РОШИ. Фото Globo Esporte Статуя Педро РОШИ. Фото Globo Esporte
Статуя Педро РОШИ. Фото Globo Esporte
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Отец нападающего "Спартака" Педро Роши заказал бронзовую статую сына в полный рост, сообщает Globo. Игрок изображен в форме "Гремиу" с 32-м номером на спине. Скульптруа весит 200 килограммов.

Роша выступал за "Гремиу" с 2014 по 2017 год, после чего переехал в Россию. За комнду он провел 127 матчей, в которых забил 32 мяча. В "Спартаке" бразилец 11 раз выходил на поле и забил 1 мяч.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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приморец1988

опять вместо смайлов вопросы...

07:27

приморец1988

монументальный игрок???

07:26

True Timati

Давно пора! Заслужил! Золотым мячом обделяют, так хоть статую получит лучший игрок 21 века!

07:25

shpasic

видимо, судя по инсайдам, футболисты Спартака на тренировках с этой статуей на плечах приседают.

07:23

vasil3nkoan

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://catcut.net/zdlf

07:04

баламошка

Леониду надо заказать золотую статую Педроши)

07:00

Efendi

статую нужно сделать тому кто его купил

06:53

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