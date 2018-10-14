15:15 14 октября | Футбол — РПЛ

Отец Мамаева: "Я извиняюсь за сына"

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Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин Мамаев рассказал о беседе со своим сыном и отметил, что хочет извиниться за инцидент с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, ранее футболисты были арестованы судом на два месяца за хулиганство. Они вместе с друзьями избили трех человек в Москве. Инцидент попал на видеокамеры, что вызвало грандиозный скандал и разбирательства.

Я бы хотел за поведения сына извиниться. Я искренне извиняюсь. Так себя вести нельзя и этому нет никакого оправдания. Еще раз искренне извиняюсь, – отметил Константин Мамаев в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.  

 

 

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