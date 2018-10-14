Отец Мамаева: "Сын реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Это будет очень хорошим уроком"

Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин Мамаев рассказал о беседе со своим сыном после инцидента, участником которого он стал вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.

Напомним, ранее футболисты были арестованы судом на два месяца за хулиганство. Они вместе с друзьями избили трех человек в Москве. Инцидент попал на видеокамеры, что вызвало грандиозный скандал и разбирательства.

- Вы знаете, ему это будет очень хорошим уроком. Именно то, что сейчас происходит, а не то, что происходило один, два, три дня назад, – отметил Константин Мамаев в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой. – Имеено сейчас, когда эмоции отошли на второй план и уже идет трезвая оценка произошедшего. Как в рамках расследования, так и среди обычных людей.

Я ему говорю: "Я тебя этому учил?". Он отвечает, что нет. Тогда я спрашиваю: "Почему вы это сделали?". Он молчит. У него нет объяснений. Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели ни морального, ни физического, никакого права вести себя таким образом.