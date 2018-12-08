20:13 | Футбол — РПЛ

Отец Мамаева: "Горжусь сыном. Один день не может все перевернуть"

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Отец хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева Константин заявил, что гордится сыном. Он также добавил, что ему стыдно за то, что полузащитник принял участие в драках.

- В первом же письме он написал: "я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы сюда (в СИЗО - Прим. "СЭ") не попал". Это ответ на все, - сказад Константин Мамаев в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале "НТВ". - Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. Он все осознал в первый же день. 

Павел - мой сын. Я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все. Мне было по-человечески стыдно за его участие в драках. Это был вопиющий случай. 

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита"  Александром Кокоринымбыли взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Накануне суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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https://www.ntv.ru/novosti/2118782

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