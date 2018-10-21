Отец Мамаева: "Футболисты просто не успевают взрослеть"

Отец и агент полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин объяснил любовь футболистов к вечеринкам. По его словам, игроки из-за постоянного режима просто не успевают взрослеть.

- Мальчишки с 5-6 лет выходят на режим. В каком плане на режим? Это тренировки-дом, тренировки-дом, игра, - отметил Константин в эфире телеканала НТВ. - Мое мнение, что у них получается следующее: когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть.

Напомним, что Кокорин, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

По факту драк расследуется дело о хулиганстве и побоях. Им грозит 7 лет тюрьмы.