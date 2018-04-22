Отец Кузяева: "С детства учил его: получил мяч у штрафной - развернись и пробей"

Главный тренер эстонской "Нарвы-транс" Адъям Кузяев, отец и агент полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, в интервью "СЭ" прокомментировал игру своего сына, который оформил дубль в матче с "Арсеналом" (3:3). По словам Кузяева-старшего, первый мяч сын забил так, как он его учил.

- Далер сейчас играет на уколах?

- Болевые ощущения остались, но он готов играть. Небольшой синяк остался еще.

- После травм Кокорина и Мамманы он не боится усугубить повреждение и пропустить ЧМ-2018?

- Нет, такого с ним не бывает. У Далера есть одна черта - если выходит на поле, то играет и забывает обо всем. Нельзя ничего бояться, ведь если боишься, то так и получается. Получил неприятное повреждение в Ростове - серьезная опухлость, синяк сумасшедший, надрывы небольшие, но потихоньку все это заживает. Но это одна из самых частых травм у футболистов - голеностопа.

- Ожидали дубля в Туле?

- Честно говоря, я с детства его учил всегда обострять игру, искать вертикаль. Помню, он был маленьким, а я ему говорил: получил мяч у штрафной - развернись на месте и пробей. Так он и сделал, когда забивал первый. И в моменте со вторым голом не испугался, пошел до конца.

- Манчини закрывает Далером любые позиции в центре поля. Вы знаете с какой задачей он выходит на поле?

- Если нужно Манчини, то Далер выходит и справа, и слева. И вингера играл. Это совершенно нормально. Единственный минус - в прошлом году он был номинирован как один из лучших опорных полузащитников. В этом сезоне это сделать не получится, потому что на этой позиции почти не выступает (смеется). Общался с сыном - он и с фланга готов играть, где можно обострять, и в опорной зоне, раз так надо. Проблем нет.

- Далер раскрылся при Манчини - можно назвать его одним из светлых пятен в карьере итальянца в "Зените"?

- Сложный философский вопрос. Еще ничего неясно с будущим - лучше не бежать вперед паровоза. Но то, что Далер благодарен Манчини за предоставленный шанс, - это точно. Однако сын раскрылся не сейчас в "Зените", а в прошлом году в "Тереке". Он показывал очень хороший футбол, просто команда меньше на виду. В Петербурге партнеры уровнем повыше, требования и задачи посерьезнее. Далер попал в клуб, который подошел ему для дальнейшего роста. Тренерский штаб, коллектив - его отлично приняли и поддержали. (Игорь НОВИКОВ)