Отец Еременко о претензиях болельщиков: "Роману нужно думать о семье, о трех детях – кто их кормить будет?"

Алексей Еременко, отец полузащитника "Спартака" Романа Еременко рассказал, как его сын реагировал на претензии болельщиков ЦСКА и его нынешнего клуба по поводу перехода.

– Болельщики и ЦСКА, и "Спартака" не раз устраивали обструкцию Роману после его возвращения в строй. Как он справился давлением?

– Да все нормально прошло. Это же футбол – люди разные, фанаты эмоциональные. Каждый имеет право на свою точку зрения. Рома сам выбрал эту профессию, поэтому понимал, что и такое не исключено. Тут когда побеждаешь, то ты на коне, когда терпишь поражение – тебя сразу смешивают сами знаете с чем. Игрок – публичное лицо и должен психологически быть готов к прессингу трибун. Так что ничего страшного в нем не вижу.

– Но Роман наверняка переживал из-за отношения фанатов к нему?

– Понятно, что переживал, он же человек. Но с этим нужно справляться, это жизнь. Ему нужно думать о семье, о трех детях – кто их кормить будет? Болельщики? (Игорь Новиков)

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