Отец Еременко - о переходе в "Спартак": "Роман соскучился по футболу и ждет своего возвращения"

Отец полузащитника Романа Еременко, главный тренер финского клуба СИК Алексей Еременко подчеркнул: хавбек находится в хорошей форме, однако комментировать новость о подписании им контракта со "Спартаком" нет смысла.

Ранее MTV Sport сообщил, что Еременко подписал контракт со "Спартаком" и может начать тренироваться в команде уже в понедельник. В "Спартаке-2" уже выступает его младший брат Сергей. Напомним, Роман Еременко почти отбыл свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

– Пусть пишут, комментировать здесь нечего, – цитирует "РИА Новости" Алексея Еременко. – Могу сказать, что Рома находится в хорошей форме, очень соскучился по футболу и ждет своего возвращения.

После 6 августа сыну можно будет тренироваться официально. Тренировки с командой – это совсем другое, а через два месяца он сможет уже играть в футбол. Давайте подождем, а пока комментировать разные новости нет смысла.