Отец Азмуна: "До случая с полицией я очень любил Казань, а теперь вычеркнул их"

Халил Азмун, отец нападающего "Ростова" Сердара Азмуна, подчеркнул, что случай с приходом полиции в отель команды перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:0) изменил его отношение к Казани. За несколько часов до игры представители СК РФ пришли в гостиницу, где распологались игроки "Ростова", чтобы допросить форварда по делу о его переходе из "Рубина". Позднее в комитете эту информацию опровергли.

- Я очень был расстроен этим эпизодом, - приводит "Р-Спорт" слова Халила Азмуна. - Полиция и спорт - это совершенно разные вещи. Очень неправильно поступили, что пришли в день игры и стали требовать что-то. До этого я очень сильно любил Казань, а после этого случая вычеркнул их.