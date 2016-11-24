13:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Отец Азмуна: "До случая с полицией я очень любил Казань, а теперь вычеркнул их"

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Халил Азмун, отец нападающего "Ростова" Сердара Азмуна, подчеркнул, что случай с приходом полиции в отель команды перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:0) изменил его отношение к Казани. За несколько часов до игры представители СК РФ пришли в гостиницу, где распологались игроки "Ростова", чтобы допросить форварда по делу о его переходе из "Рубина". Позднее в комитете эту информацию опровергли.

- Я очень был расстроен этим эпизодом, - приводит "Р-Спорт" слова Халила Азмуна. - Полиция и спорт - это совершенно разные вещи. Очень неправильно поступили, что пришли в день игры и стали требовать что-то. До этого я очень сильно любил Казань, а после этого случая вычеркнул их.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161124/1112684455.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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