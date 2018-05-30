Останутся ли Игнашевич и Березуцкие в ЦСКА? Отвечает Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что клуб рассчитывает подписать новые контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем, а также Алексеем и Василием Березуцкими. Предыдущие соглашения игроков обороны с армейцами были рассчитаны до конца сезона-2017/18.

– Что в итоге с братьями Березуцкими и Игнашевичем – завершают карьеру или могут остаться еще на один сезон?

– По крайней мере, мы не прощались, - цитирует Гончаренко championat.com. - Расстались, как будто готовимся к следующей игре. Всем пожелали хорошо отдохнуть. Кому-то раздали план на отпуск, а кому-то дали напутствие хорошо подготовиться к чемпионату мира.

– Но вы-то что думаете?

– Когда чемпионат близился к концу, меня не покидало грустное ощущение, что такие глыбы, как братья и Игнашевич, могут закончить карьеру. Найти футболистов с такими качествами, внутренним стержнем и харизмой – очень сложная задача. Конечно, мне хочется по максимуму отсрочить этот день. Хочется, чтобы они еще поиграли. Их лидерские качества, тактическая выручка, умение вести единоборства, пас того же Игнашевича – все это находится на очень высоком уровне и позволяет нам держаться на плаву. В личном разговоре я сказал следующее: "Я, конечно, хочу, чтобы вы остались. Но при этом приму любое ваше решение, потому что вы имеете на него право".

– Вы надеетесь, они еще поиграют?

– Надеюсь. И в то же время мы ищем варианты, кем их заменить.

– А как вести переговоры, если нет понимания по решению сразу троих игроков одного амплуа?

– По крайней мере, мы должны их вести. У нас есть договоренность, в какой день мы обсудим эту ситуацию с ребятами. Но надо понимать, что переговоры – довольно сложный процесс: с момента включения в них и до заключения контракта обычно проходит много времени. Так что мы не можем зависеть от того, какое решение они примут.

– Час "икс" – это…

– С Игнашевичем будем разговаривать, после того как сборная завершит выступление на чемпионате мира. А по поводу братьев информация может появиться уже в ближайшие дни.

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