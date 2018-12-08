Останется ли Мануэл Фернандеш в "Локомотиве"? Отвечает сам полузащитник

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 17-го тура РПЛ с "Оренбургом"​ (2:1) рассказал о своем будущем в команде.

– Что случилось с "Локомотивом" в первой половине матча? "Оренбург" мог забыть дважды, если не больше.

– Сложно сказать. Неорганизованность. Мы оставляли большие зоны сзади, "Оренбург" убегал в контратаки и мог решить игру еще в первом тайме. Во втором тайме создали больше моментов, соперник подсел. Такое случается в футболе. В целом нам есть над чем работать.

– "Локомотив" закончил первую часть чемпионата в первой пятерке. Хороший результат?

– Месяц назад были вторыми. Был период, когда "Локомотив" терял много очков. Это был крайне тяжелый период для всех нас. Надеюсь, во второй части чемпионата выступим лучше.

– Вы остаетесь в "Локо"?

– Если дадут контракт, останусь. Никогда не знаешь, что произойдет в футболе. (Константин Колмаков)