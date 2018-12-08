Останется ли Кичин штатным пенальтистом "Енисея"? Ответ Аленичева

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России объяснил почему, в середине первого тайма заменил Александра Кутьина на Павла Комолова. Также он поддержал Валерия Кичина, который не реализовал пенальти.

– Останется ли Кичин штатным пенальтистом команды?

– Он в любом случае останется им, – сказал Аленичев, отвечая на вопрос корреспондента "СЭ". – Если только во время какой-то игры почувствует себя плохо. Мы с пониманием к этому отнесемся. Сегодня он пробил неплохо, но попал в штангу.

– С чем связана замена Кутьина на Комолова?

– Нападающий несмотря на то, что перед ним хорошие защитники, Магнуссон, Бекао и Набабкин, должен был цепляться за мячи и зарабатывать штрафные, но Саша в игру не попал. Сплошные потери вели к тому, что у наших ворот было постоянное напряжение. Нападающие иногда должны давать передышку нашим защитникам. К сожалению, Саша не справился. Это была вынужденная замена. (Андрей Михайлов)