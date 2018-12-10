Останется ли Еременко в "Спартаке". Отвечает Марко Трабукки

Агент полузащитника "Спартака" Романа Еременко прокомментировал вероятность того, что футболист останется в команде.

Контракт 31-летнего полузащитника с клубом составлен таким образом, что решение о дальнейшем сотрудничестве будет приниматься по окончании осенней части сезона.

– Останется ли Роман в "Спартаке"? – вопрос Трабукки.

– Решения нет. У "Спартака", руководства клуба и тренерского штаба, есть время на принятие решения. Роман будет рад продолжить карьеру в "Спартаке", ему нравится работать с Олегом Кононовым, нравится атакующий стиль команды.

– Каков дедлайн?

– Это конфиденциальная информация, тайна контракта. Поэтому с моей стороны было бы неправильно разглашать условия договора.

– Есть ли другие варианты, если сотрудничество со "Спартаком" прервется?

– Да. Если Роман не останется в "Спартаке", есть заинтересованность со стороны других клубов. (Сергей Егоров)