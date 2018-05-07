Останется ли Эдер в "Локомотиве"? Отвечает Геркус

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ". Он заявил, что судьба форварда Эдера зависит от успешности переговоров с "Лиллем", которому принадлежат права на футболиста. 30-летний португалец стал автором единственного гола в матче 29-го тура РФПЛ с "Зенитом" (1:0), победа в которой принесла "железнодорожникам" золотые медали.

– "Локомотив" будет покупать футболистов, а не брать в аренду?

– Тут нет прямой связи. В зависимости от ситуации. Чем лучше аренда– если игрок не подошел, то с ним можно расстаться.

– Ну, взять пример Пашалича и Максимовича. Они понимают, что в "Спартаке" не останутся. Смысл им потеть?

– Чтобы остаться. Рассмотрим пример Эдера, который является игроком замечательного клуба "Лилль". История была непростой. Он согласился уйти к нам в аренду. Он очень профессионально отнесся, внес огромный вклад в чемпионство – забил победный гол в золотом матче, в игре с "Тосно", заработал решающее удаление во встрече с "Ростовом". Его аренда заканчивается. По условиям соглашения, он должен вернуться в "Лилль". Разве он плохо играл? Абсолютно нет.

– Вы будете пытаться его удержать?

– Это будут уже новые переговоры.

– То есть определенности по Эдеру пока нет?

– Повторюсь – его контракт заканчивается, он должен вернуться в "Лилль". Останется ли он там – зависит от того, насколько успешными будут наши переговоры с французским клубом.

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