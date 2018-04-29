Основные медиа-экраны стадиона "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - ЦСКА задействованы не будут

Утром в день матча 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА система трансляции на экраны стадиона "Санкт-Петербург" вышла из строя, информирует пресс-служба питерцев. Оперативно восстановить ее работоспособность не удалось.

Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран.

До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию "Зениту", в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.