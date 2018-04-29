Основные медиа-экраны стадиона "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - ЦСКА задействованы не будут

Утром в день матча 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА система трансляции на экраны стадиона "Санкт-Петербург" вышла из строя, информирует пресс-служба питерцев. Оперативно восстановить ее работоспособность не удалось.
Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран.
До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию "Зениту", в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены.
Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
баламошка
shpasic поле-то, кстати, обратно закатили?///////Электроника не сработала, пришлось кротам его самим обратно под крышу заталкивать. Спать-то холодно на улице)
16:14
shpasic
поле-то, кстати, обратно закатили?
16:11
баламошка
shpasic нужно у орденоносного Слюняева уточнить, что случилось - неужели опять бакланы?////////На этот раз термиты. Скоро ещё подключатся кроты (атака на газон) и бобры (сожрут трухлявые стены Распилки).
16:10
shpasic
нужно у орденоносного Слюняева уточнить, что случилось - неужели опять бакланы?
16:08
баламошка
Проклятый долгострой скоро рухнет в Ад, души невиннопогибших северокорейцев не оставят в покое Распилку никогда!
16:07
баламошка
Дырявая крыша твиттернёт сёдня чё-нить или нет? А то баламошка соскучился!
16:04