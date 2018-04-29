15:55 | Футбол — РФПЛ

Основные медиа-экраны стадиона "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - ЦСКА задействованы не будут

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Утром в день матча 28-го тура чемпионата России "Зенит"ЦСКА система трансляции на экраны стадиона "Санкт-Петербург" вышла из строя, информирует пресс-служба питерцев. Оперативно восстановить ее работоспособность не удалось.

Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран.

До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию "Зениту", в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

shpasic поле-то, кстати, обратно закатили?///////Электроника не сработала, пришлось кротам его самим обратно под крышу заталкивать. Спать-то холодно на улице)

16:14

shpasic

поле-то, кстати, обратно закатили?

16:11

баламошка

shpasic нужно у орденоносного Слюняева уточнить, что случилось - неужели опять бакланы?////////На этот раз термиты. Скоро ещё подключатся кроты (атака на газон) и бобры (сожрут трухлявые стены Распилки).

16:10

shpasic

нужно у орденоносного Слюняева уточнить, что случилось - неужели опять бакланы?

16:08

баламошка

Проклятый долгострой скоро рухнет в Ад, души невиннопогибших северокорейцев не оставят в покое Распилку никогда!

16:07

баламошка

Дырявая крыша твиттернёт сёдня чё-нить или нет? А то баламошка соскучился!

16:04

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