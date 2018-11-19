17:53 | Футбол — РПЛ

Основа "Ростова" победила молодежку в контрольном матче

Обсудить
0

"Ростов" во время паузы в премьер-лиге на матчи сборных провел контрольную встречу между основной и молодежной командой. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу основы.

"Ростов" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 23 очка после 14 туров. Следующий матч дончане проведут в гостях против "Зенита".

Зенит - Ростов

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на золото в чемпионате России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...