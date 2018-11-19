Основа "Ростова" победила молодежку в контрольном матче

"Ростов" во время паузы в премьер-лиге на матчи сборных провел контрольную встречу между основной и молодежной командой. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу основы.

На "Олимпе" начался контрольный матч между основой и молодёжкой pic.twitter.com/eiyGAr29Pc – Football Club Rostov (@rostovfc) 19 ноября 2018 г.

Матч завершился победой основы - 2:1 – Football Club Rostov (@rostovfc) 19 ноября 2018 г.

"Ростов" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 23 очка после 14 туров. Следующий матч дончане проведут в гостях против "Зенита".

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