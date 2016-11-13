Основа "Локо" проиграла молодежке и обыграла юношей при судействе Лоськова

"Локомотив" провел два матча в мини-турнире с участием основного состава, молодежки и юношеской команды для игроков до 19 лет. Встречи протяженностью 35 минут судил тренер железнодорожников Дмитрий Лоськов. Игры проходили без участия футболистов, вызванных в сборные.
"Локомотив" - "Локомотив" (молодежная команда) - 0:1
Гол: Галаджан, 6.
Основа: Гилерме, Янбаев, Михалик, Лапшов, Логашов, Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Игнатьев, Касаев, Хенти
Молодежь: Абаев, Желтиков, Вульфов, Самохвалов, Поярков, Лысов, Галанин, Дорофеев, Галаджан, 2 игрока на просмотре.
"Локомотив" - "Локомотив" U-19 - 2:0
Голы: Фернандеш, 22 (1:0). Хенти, 33 (2:0)
Основа: Абаев, Янбаев, Михалик, Лапшов, Логашов, Баринов, Коломейцев, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Хенти.