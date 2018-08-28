Осман Кадиев: "Закрыли мои счета в Америке, и долги у "Анжи" пошли как снежный ком"

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал о тяжелой финансовой ситуации клуба. Махачкалинцы на данный момент испытывают серьезные задолженности, в первую очередь по зарплате футболистам. По итогам прошлого сезона "Анжи" вылетел в ФНЛ, но остался в премьер-лиге после ликвидации "Амкара".

- Когда принимали решение вернуться в премьер-лигу, не было серьезных проблем, - сказал Кадиев в эфире канала "Россия 24". - Были долги, миллионов 13-15, но это в пределах того, что можно было бы восполнить. Других проблем особых не было.

Долги, как снежный ком, пошли друг за другом. Связано с тем, что закрыли мне счета в Америке, Сулейман Абусаидович (Керимов) не смог помочь, начались проблемы.

Перед ребятами с прошлого сезона есть долги. Не огромные, но есть.

- Какой долг "Анжи" на сегодня?

- 260 миллионов рублей. Зарплата, налоговая, агенты, перед несколькими клубами. В основном зарплата.

- "Анжи" будет жить? Как сейчас переговоры с властями республики?

- "Анжи" будет жить, вне зависимости от позиции правительства. Переговоры в вялотекущем режиме идут. Нам не сказали, что не помогут, но и подвижек нет. Заинтересованности у республики пока нет.